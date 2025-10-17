Tres detenidos con sustancias estupefacientes y sumas millonarias en el norte

viernes, 17 de octubre de 2025

En las últimas horas, personal de la Dirección Drogas Peligrosas materializaron allanamientos en distintos domicilios del norte de la Capital.

En los inmuebles, los policías encontraron envoltorios con sustancias que, al ser sometidas a la prueba de campo correspondiente, arrojaron como resultado que se trataría de marihuana y cocaína, que quedaron en calidad de secuestro, al igual que dos teléfonos celulares, una balanza, setenta y siete comprimidos de Midazolam de 15 ml, cinco millones novecientos ochenta y ocho mil ciento treinta pesos en efectivo y un automóvil Volkswagen Fox.

Al finalizar las medidas judiciales, el personal policial interviniente procedió a la detención de tres personas de ambos sexos, de 21, 29 y 40 años, quienes fueron puestas a disposición del Juzgado Federal, desde donde se impartieron las medidas a seguir.

Según explicaron los voceros consultados, estas personas se dedicarían a la venta de la droga al menudeo.