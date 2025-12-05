Milei evalúa viajar a Noruega para participar de la entrega del Premio Nobel de la Paz

El Presidente analiza viajar entre el 9 y el 12 de diciembre a Oslo para asistir a la entrega del Nobel de la Paz, donde será distinguida la dirigente venezolana María Corina Machado, quien permanece oculta en su país por amenazas del régimen de Maduro.

El presidente Javier Milei evaluaba viajar la próxima semana a Noruega para participar de la entrega de los Premios Nobel, según indicaron fuentes oficiales.

De concretarse, el viaje se desarrollará entre el 9 y el 12 de diciembre, con el objetivo de que el mandatario pueda presenciar la ceremonia del 10 de diciembre y acompañar a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, la dirigente venezolana María Corina Machado.

Machado fue galardonada el 10 de octubre “por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. El presidente del comité noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, destacó al anunciar el premio que Machado es una “figura clave y unificadora” dentro de una oposición venezolana que atravesaba profundas divisiones, y que logró reunir a distintos sectores bajo el mismo reclamo de elecciones libres y un gobierno representativo.

La líder opositora, sin embargo, lleva casi un año escondida en Venezuela, debido a lo que su espacio denuncia como una “represión del régimen” de Nicolás Maduro, iniciada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Machado encabeza el partido Vente Venezuela y en 2017 fue una de las fundadoras de la alianza opositora Soy Venezuela.

En entrevistas previas, la dirigente había señalado que no veía viable viajar a recoger el Nobel: “Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida”, dijo en octubre al medio noruego Dagens Næringsliv.

Sobre la distinción internacional, Machado afirmó que el premio “tiene un impacto muy importante tanto en los venezolanos como en el propio régimen”, ya que demuestra que “el mundo entero legitima” su lucha por la democracia. Además, sostuvo que “el régimen está absolutamente aislado y tiene los días contados”.