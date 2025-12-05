Trump en Washington: “Milei está haciendo a Argentina grande de nuevo” durante el sorteo del Mundial 2026

En el sorteo del Mundial 2026, el presidente de EE. UU., Donald J. Trump, elogió al presidente argentino Javier Milei: “Milei está haciendo a Argentina grande de nuevo”.Trump reconoció el “gran trabajo” del Gobierno argentino mientras celebraba el inicio del sorteo.

En la ceremonia de sorteo del Mundial 2026, que se celebra hoy en el Centro John F. Kennedy de Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, pronunció palabras de elogio para su homólogo argentino. En la alfombra roja del evento,Trump declaró: “Amo a la Argentina y su presidente está haciendo un gran trabajo. Milei está haciendo a Argentina grande de nuevo”.

Con tono entusiasta, el mandatario sostuvo que “no hay deporte como este, es el máximo deporte del mundo” y destacó que las entradas para la Copa del Mundo están batiendo récords de venta. “No importa el deporte, siempre rompemos los récords. Estoy muy entusiasmado con lo que pueda pasar”, agregó.

También se refirió a cuestiones futbolísticas personales, al afirmar que le “gusta” el astro portugués Cristiano Ronaldo, y dijo que conversa con su hijo mayor, quien —según él— “sabe mucho” y comparte su gusto por el delantero.

La aparición de Trump en el sorteo del Mundial y sus declaraciones acerca de Milei generan repercusiones políticas, dada la estrecha relación entre ambos líderes en los últimos meses. El respaldo público del mandatario estadounidense puede tener implicancias diplomáticas y simbólicas en un contexto internacional cada vez más convulsionado.