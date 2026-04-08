Motociclista fue hospitalizado tras un siniestro vial en pleno centro capitalino

El hecho ocurrió en calle República; el conductor de la moto sufrió lesiones y fue trasladado al hospital.

miércoles, 8 de abril de 2026

Un motociclista resultó herido y debió ser hospitalizado tras protagonizar un siniestro vial en el centro de San Fernando del Valle de Catamarca.

El hecho se registró alrededor de las 08:00 en la calle República al 400, donde efectivos de la Seccional Primera acudieron tras un llamado de emergencia.

Según informaron fuentes policiales, Carlos Ariel Fernández (46) circulaba a bordo de una motocicleta Motomel S2 150 cc., sin dominio, y por causas que se investigan colisionó con un automóvil Fiat Siena gris, conducido por Hernando Nahuel Miranda Acosta (18).

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió lesiones que requirieron la asistencia de profesionales del SAME, quienes lo trasladaron al Hospital San Juan Bautista para una mejor atención.

En el lugar trabajaron peritos de la Dirección General de Criminalística y sumariantes del Precinto Judicial N° 1, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que investiga las circunstancias del hecho.