Murió la nena de 7 años baleada en la cabeza mientras jugaba en el patio de su casa

La menor estaba internada en grave estado desde el jueves, cuando cuatro delincuentes atacaron a tiros la vivienda. Hay cuatro detenidos.

sábado, 22 de noviembre de 2025

Un profundo clima de dolor y conmoción atraviesa a Tucumán tras confirmarse la muerte de la nena de siete años que había sido baleada en la cabeza mientras jugaba en el patio de su casa. La víctima falleció en el Hospital de Niños, donde permanecía internada con asistencia respiratoria desde el jueves.

El ataque ocurrió alrededor de las 16:30, en la calle Ricardo Rojas Primera, cuando la niña estaba jugando con su bicicleta junto a otros chicos. En ese momento, cuatro delincuentes llegaron al lugar y uno de ellos abrió fuego de manera indiscriminada contra la fachada de la vivienda, mientras otro registraba la escena con un teléfono celular.

Uno de los disparos impactó de lleno en la frente de la menor. Sus familiares la trasladaron de urgencia a la policlínica de San Cayetano y, debido a la gravedad de la herida, fue derivada al Hospital de Niños, donde el personal médico intentó revertir un cuadro crítico que finalmente resultó irreversible.

El caso generó una fuerte indignación en el barrio, mientras avanza la investigación judicial. Cuatro sospechosos fueron detenidos y se busca determinar los motivos del ataque, además de identificar plenamente a quienes participaron en la filmación del hecho.

La comunidad reclama justicia ante un episodio que volvió a exponer la brutalidad de la violencia armada en la provincia.