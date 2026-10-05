PAMI: advierten que algunas especialidades se quedan sin cupos desde el primer día del mes

El presidente del Círculo Médico de Catamarca, Edgardo Varela, cuestionó el sistema de prestaciones de PAMI y advirtió que los afiliados pueden quedar sin atención en especialidades como cardiología y oftalmología. También reclamó por honorarios atrasados, demoras en los pagos y falta de respuestas del organismo.

5/10/2026 · 12:27 hs

El presidente del Círculo Médico de Catamarca, Edgardo Varela, advirtió que algunas especialidades de PAMI se quedan sin cupos para atender a los afiliados desde el primer día hábil del mes , una situación que atribuyó a un esquema dispuesto por el organismo nacional y cuyas reglas, según sostuvo, los prestadores todavía no conocen con claridad.

El punto que más preocupa al dirigente médico es el sistema de cupos. “Apenas inicialmente ya los afiliados, los adultos mayores, ya no tienen cupo para determinadas especialidades”, sostuvo. Según explicó, hay cupos de oftalmología que pueden agotarse el primer día hábil y los de cardiología durante los primeros días del mes .

Varela remarcó que esos límites no son establecidos por los profesionales. “Esos cupos no los pone el círculo médico, no los ponen los médicos, los pone el PAMI”, afirmó. Y agregó: “No entendemos cómo es que trabaja el PAMI para que se distribuya de esa forma”.

El reclamo no se limita a Catamarca. “Es una crisis PAMI nacional”, sostuvo Varela, quien señaló que en distintos puntos del país ya hubo cortes temporales de servicios por problemas vinculados con pagos, honorarios y condiciones de trabajo. En Catamarca, aclaró, todavía no se tomó esa medida.

“Nosotros no hemos llegado a eso y tampoco queremos llegar a eso”, aseguró. Sin embargo, advirtió que la situación tiene un límite y reclamó respuestas a las autoridades. “Hoy ya, lamentablemente, el PAMI ha entrado ya en una etapa de destrato fundamentalmente al afiliado y también al profesional médico”, afirmó.

Por ahora, el servicio continúa. El Círculo Médico presentó notas y pidió reuniones, pero Varela aseguró que todavía no recibió respuestas concretas. “Estamos ahí en este compás de espera”, resumió.

La situación coincide con reclamos que el dirigente ya había planteado durante 2026 por cambios en las condiciones de trabajo, honorarios y pagos de PAMI.