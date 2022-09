Raúl Jalil en Futurock: esquivó hablar de las PASO y tiró la pelota a los gobernadores

El gobernador de Catamarca anticipó que buscarán una postura en conjunto con el resto de los mandatarios, y estima que en octubre se defina si finalmente hay primarias. “Aún no dialogué con los dirigentes locales”, confesó.

22 de septiembre de 2022

El gobernador de Catamarca fue entrevistado en el programa “Crónica Anunciada” (Futurock FM) donde fue puntualmente consultado por cuál va a ser la postura en torno a la suspensión de las PASO.

La consulta de los periodistas porteños viene a razón de que ayer, el presidente Alberto Fernández admitió que el pedido para suspender las PASO 2023 es un reclamo de los gobernadores peronistas, y el debate ya está instalado. Sin embargo, el Presidente se negó a dar certezas y dijo que por el momento está pensando en “cómo sacar adelante los problemas que tenemos y son muchos y todos los días se agravan”.

“La verdad que no he hablado con los referentes políticos de Catamarca, pero el tema de las PASO no está en la agenda. La agenda está en bajar la inflación”, respondió con gran cintura el gobernador Raúl Jalil.

No obstante, para el gobernador de Catamarca, la cuestión de convocar o suspender definitivamente las PASO es un debate que deberá resolverse en el corto plazo. “En algún momento hay que tomar una determinación. Nosotros lo vamos a hablar en algún momento con todos los gobernadores, pero no es la agenda de hoy”.

Jalil anticipó que en los primeros días de octubre se estarán llevando a cabo distintas reuniones y adelantó que podría haber una resolución en torno a las PASO antes de que termine el mes.