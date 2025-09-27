Renuevan alertas por vientos fuertes y zonda en la provincia: el SMN emitió advertencias de nivel amarillo y naranja

Algunas zonas están bajo alerta amarilla y otras, como el oeste catamarqueño, bajo alerta naranja. Se esperan vientos intensos del norte, sur y oeste, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h en áreas cordilleranas.

viernes, 26 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este viernes las alertas por vientos intensos y zonda que afectarán a toda la provincia. La advertencia se mantiene entre los niveles amarillo y naranja, según la zona, en una semana marcada por condiciones meteorológicas adversas.

Alerta amarilla

La alerta amarilla alcanza a los departamentos de Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán.

En estas áreas se prevén vientos del norte y noreste con velocidades de entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, especialmente en zonas serranas.

Hacia la tarde y noche, los vientos rotarán al sector sur, manteniendo similares intensidades.

Fuertes ráfagas en la zona cordillerana

La zona cordillerana también se verá afectada por vientos del oeste, con velocidades estimadas entre 50 y 75 km/h, y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Alerta naranja

En tanto, rige una alerta naranja para los departamentos de Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y parte de Pomán.

En estas zonas se esperan vientos muy intensos del norte, con velocidades entre 45 y 60 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Además, se advierte sobre una reducción significativa de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y muy baja humedad relativa, lo que eleva el riesgo de incendios forestales.

Recomendaciones de Defensa Civil

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a la población:

Evitar actividades al aire libre

Asegurar objetos que puedan volarse

Mantenerse informado a través de canales oficiales

Preparar una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono cargado

Números útiles ante emergencias

911 – Policía / SAE

103 – Protección Civil

3834-090909 – WhatsApp de Protección Civil

100 – Bomberos

107 – SAME