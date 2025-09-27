General

El IPV dio a conocer la nómina de adjudicatarios para la entrega de escrituras en Valle Viejo

viernes, 26 de septiembre de 2025

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) publicó la nómina de adjudicatarios para la entrega de escrituras en el departamento Valle Viejo.

Este viernes 26 de septiembre, a las 9:30 horas, se llevará a cabo el acto oficial en el Loteo Mas Saadi, ubicado en el departamento Valle Viejo.

Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanización, invitan a todos los vecinos beneficiarios a participar del acto y presentarse con su DNI, requisito indispensable para recibir el título de propiedad de su vivienda.

Este beneficio se concreta en el marco del Régimen de Regularización Dominial, conocido como Ley Pierri, destinado a personas con escasos recursos, permitiéndoles finalmente obtener la titularidad legal de sus hogares.

