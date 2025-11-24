Rescatan a 11 turistas en motocicleta en el Campo de Piedra Pómez

Un operativo conjunto entre la ANP y la Policía del Peñón permitió asistir a un grupo de visitantes que se dirigía a Campo Blanco. Todos fueron rescatados sin lesiones.

domingo, 23 de noviembre de 2025

El personal del Área Natural Protegida (ANP) Campo de Piedra Pómez, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, llevó adelante un operativo de rescate exitoso junto a efectivos de la Policía del Peñón – Grupo GER. La intervención tuvo lugar alrededor de las 20 horas del viernes, cuando 11 turistas que se desplazaban en motocicleta hacia Campo Blanco fueron interceptados y asistidos por el equipo de emergencia.

Las autoridades informaron que todos los turistas se encuentran en buen estado de salud y no presentan lesiones, gracias a la rápida respuesta de los equipos que acudieron al lugar.

Desde la Secretaría de Medio Ambiente reiteraron su compromiso con la seguridad de los visitantes y la protección del patrimonio natural del Campo de Piedra Pómez. También destacaron el trabajo coordinado del personal de la ANP y de la Policía del Peñón, cuya intervención oportuna evitó que la situación derivara en un incidente de mayor gravedad.