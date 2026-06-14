Shakira, Maradona y el Azteca: así será la ceremonia inaugural del Mundial 2026

Este jueves 11 de junio arranca el Mundial 2026 con una ceremonia en el Estadio Ciudad de México. Shakira, Maná y un homenaje a Maradona y Pelé marcan el inicio del torneo.

11/6/2026

El Mundial 2026 arrancó este jueves 11 de junio con su primera ceremonia inaugural en el Estadio Ciudad de México, el mítico Azteca. El espectáculo, que se extendió durante 90 minutos, precedió al partido entre México y Sudáfrica, el encuentro que abrió el Grupo A de la competencia organizada en forma conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

La figura central de la celebración fue Shakira, quien presentó en vivo «Dai Dai», la canción oficial del torneo, junto al artista nigeriano Burna Boy. El tema había sido estrenado el 14 de mayo pasado. Para la cantante colombiana, esta es la cuarta Copa del Mundo en la que interpreta un himno oficial: ya lo hizo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

El cartel artístico de la ceremonia en Ciudad de México reunió figuras de distintos géneros y generaciones. Según publicó Infobae, participaron Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin junto a Ryan Castro, Lila Downs, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla, cuya presencia fue un guiño al rival en el partido inaugural. Alejandro Fernández interpretó el himno nacional mexicano, mientras que Tyla cantó el himno de Sudáfrica.

La ceremonia también contó con la presencia de Salma Hayek, designada embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La actriz participó del acto previo al partido para recibir a los aficionados y destacar el carácter integrador del fútbol, de acuerdo con lo informado por Infobae.

Uno de los momentos más emotivos de la celebración fue el tributo a Diego Maradona y Pelé, dos leyendas del fútbol mundial que ya no están. El Azteca tiene una relación histórica con ambas figuras y se convirtió en el único estadio del planeta en albergar una ceremonia inaugural mundialista por tercera vez, tras haberlo hecho en 1970 y 1986. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que «la Copa Mundial es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos».

Las otras dos ceremonias de apertura están programadas para el viernes 12 de junio: la de Canadá comenzará a las 14:30 (hora argentina) en el Estadio Toronto, y la de Estados Unidos arrancará a las 20:30 (hora argentina) en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Las tres celebraciones fueron desarrolladas en colaboración creativa con Balich Wonder Studio.

Para quienes quieran seguir los festejos desde la Argentina, la transmisión estuvo disponible a las 14:30 horas por Telefé y TyC Sports. En el resto de Latinoamérica, la señal de DSports también cubrió el evento, mientras que en México lo hicieron TelevisaUnivision y TV Azteca.