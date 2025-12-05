General

Siete municipios de Catamarca seleccionados en el programa nacional “Promover Verano”

Dic 5, 2025

Siete municipios catamarqueños accederán a financiamiento del programa nacional Promover Verano para impulsar proyectos de transformación y promoción digital turística de cara a la temporada 2025/2026.

viernes, 5 de diciembre de 2025

Siete municipios de Catamarca —San Fernando del Valle de Catamarca, El Rodeo, Fray Mamerto Esquiú, Las Juntas, Valle Viejo, San José y Santa María— fueron seleccionados para recibir financiamiento del programa nacional Promover Verano en Argentina, impulsado por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación.

El programa otorga recursos económicos destinados a proyectos de transformación digital y promoción digital de destinos turísticos, con especial énfasis en iniciativas vinculadas al turismo gastronómico, rural productivo, de bienestar y termalismo, religioso, en pueblos rurales y en parques nacionales, orientadas a la temporada estival y a la captación del turismo nacional.

Desde la Secretaría de Gestión Turística de Catamarca se acompañó a varias de las comunas en la formulación y presentación de sus propuestas, con el objetivo de facilitar el acceso a este beneficio que permitirá potenciar y posicionar mejor los destinos catamarqueños de cara al verano 2025/2026.

“Que siete municipios hayan accedido a este beneficio es importante porque nos permite traccionar juntos, acompañando y apuntalando también la campaña que desde la provincia estamos llevando a cabo para promocionar todo lo que ofrece Catamarca este verano”, destacó Evangelina Quarín, secretaria de Gestión Turística.

Desde SFVC Turismo informaron que el financiamiento será destinado a fortalecer la página web oficial de Turismo Capital, incorporando nuevas funciones como audioguías accesibles, mejoras al asistente virtual “Catu”, y campañas de posicionamiento para la temporada de verano 2026.

En otros municipios, los fondos permitirán adquirir tablets y tótems digitales para promoción turística, además de financiar spots y campañas de verano que refuercen la promoción local en un momento clave del año para la actividad.

