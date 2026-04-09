Tres sujetos con pedidos de captura fueron detenidos durante operativos de seguridad

Las tareas de prevención incluyeron controles vehiculares y la identificación de personas, resultando en el secuestro de rodados por infracciones a la Ley de Tránsito.

jueves, 9 de abril de 2026

Durante la jornada de ayer y la madrugada de hoy, numerarios de Comisarías, grupos especiales y Direcciones del Valle Central y de la Seccional de Los Altos, Depto. Santa Rosa, realizaron operativos de control vehicular, identificación de personas y recorridos preventivos en diferentes puntos de sus jurisdicciones.

En la ocasión, numerarios de la Dirección Inteligencia Criminal procedieron a la detención de un joven de apellido Noriega (23), puesto que contaba con un requerimiento Judicial por el supuesto delito de hurto en grado de tentativa, dispuesto por la Justicia de la provincia de Formosa. Asimismo, efectivos de las Comisarías Segunda y Tercera pusieron a disposición de la Justicia a dos sujetos de apellidos Quinteros (30) y Aseguin (30), en virtud que obraban con pedidos Judiciales.

Por otro lado, el personal policial interviniente incautó cuatro motocicletas debido a que sus conductores infringieran lo normado en la Ley Nacional de Tránsito y el Código de Faltas de la Provincia, por lo que luego de labrar las actas de infracción, los rodados fueron remitidos a las dependencias policiales jurisdiccionales.