Un alumno de 14 años llevó un arma a una escuela del sur de la Capital

El adolescente llevó un arma a la Escuela Secundaria N° 77 y generó alarma entre sus compañeros. Se activó el protocolo de seguridad y luego se confirmó que se trataba de una réplica.

miércoles, 8 de abril de 2026

Momentos de tensión se vivieron este martes en la Escuela Secundaria N° 77, ubicada en Avenida Misiones y Amatista, en el sur de la capital, cuando un alumno de 14 años exhibió un arma e intentó intimidar a sus compañeros, lo que generó alarma dentro de la institución.

Ante la situación, las autoridades activaron de inmediato el protocolo de seguridad y dieron intervención a las fuerzas correspondientes.

Según informó la dirección del establecimiento educativo a través de un comunicado oficial, tras la intervención de personal de COEM KAPPA, Zona Sur, y efectivos de la Comisaría Novena, se constató que el elemento en cuestión era una “réplica”, por lo que se descartó una situación de “riesgo real”.

Desde la institución indicaron que el equipo directivo y docente actuó “con responsabilidad y compromiso”, priorizando en todo momento la seguridad y el bienestar de los estudiantes.

Además, agrega el comunicado, se realizaron las actuaciones correspondientes, que incluyeron la notificación a las familias involucradas y la aplicación de medidas preventivas y de acompañamiento, establecidos en los acuerdos de convivencia institucional y los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación.

Finalmente, desde la escuela buscaron llevar tranquilidad a la comunidad educativa y remarcaron que “se reforzarán las acciones de prevención y acompañamiento para garantizar un ambiente seguro y adecuado para todos”.