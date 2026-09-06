Un montañista argentino murió y otro sufrió graves heridas tras una caída en los Alpes

El trágico hecho ocurrió mientras ascendían el macizo de los Écrins a más de 3.000 metros de altura.

5/9/2026

Un trágico accidente conmovió a la comunidad deportiva luego de que dos montañistas de nacionalidad argentina sufrieran una severa caída mientras ascendían un pico de más de 3.000 metros de altura en el macizo de los Écrins, ubicado en la región de los Alpes franceses. Como consecuencia del impacto en una zona de hielo y roca, uno de los deportistas falleció en el acto, mientras que su compañero resultó herido y debió ser rescatado de urgencia por patrullas de alta montaña.

De acuerdo con los reportes oficiales brindados por las autoridades galas, el siniestro se desencadenó en un sector de elevada exigencia técnica. Los andinistas avanzaban conectados mediante el sistema de cordada cuando uno de ellos perdió el equilibrio y arrastró al otro por una pendiente pronunciada, lo que complicó las maniobras iniciales de asistencia.

Efectivos del Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) arribaron al lugar a bordo de un helicóptero, confirmaron el deceso de uno de los argentinos y lograron estabilizar al sobreviviente. El joven fue trasladado de inmediato a un hospital de la ciudad de Grenoble, donde permanece internado bajo observación médica en estado delicado pero estable.

Medios locales e investigadores advirtieron sobre el incremento de accidentes en esta época del año debido al peligro que generan el deshielo, las grietas ocultas y los desprendimientos rocosos en la zona. Por su parte, la Cancillería argentina y la embajada en Francia tomaron intervención para asistir a los familiares, brindar contención consular y coordinar la pronta repatriación de los restos del deportista fallecido.