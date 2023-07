Una destacada periodista y un abogado son agredidos brutalmente en la región rusa de Chechenia

martes, 4 de julio de 2023

Unos enmascarados armados atacaron e hirieron gravemente a una destacada periodista rusa y a un abogado en la región rusa de Chechenia el martes por la mañana, tras obligarles a detener su vehículo, dijeron la periodista, su empleador y grupos de defensa de los derechos humanos.

Yelena Milashina, conocida periodista del diario Novaya Gazeta, se dirigía a la capital chechena, Grozny, desde el aeropuerto local, en compañía del abogado Alexander Nemov, cuando fueron atacados.

Milashina y Nemov, que tenían previsto asistir a una vista judicial sobre el caso de una mujer a la que consideraban injustamente perseguida por motivos políticos, están siendo trasladados a un hospital de una región vecina, dijeron grupos de derechos humanos.

“Fue un secuestro clásico. (…) Inmovilizaron (a nuestro conductor), lo arrojaron de su automóvil, subieron, nos agacharon la cabeza, me ataron las manos, me arrodillaron allí y me pusieron una pistola en la cabeza”, dijo Milashina a Mansur Soltayev, responsable checheno de derechos humanos, mientras yacía en el hospital de Grozny antes de ser trasladada.

Memorial, un grupo de defensa de los derechos proscrito en Rusia, afirmó que Milashina y Nemov habían sido “brutalmente pateados, incluso en la cara, amenazados de muerte, apuntados a la cabeza con una pistola y les habían quitado y destrozado su equipo”.

“Mientras les golpeaban, les decían: ‘Están avisados. Salgan de aquí y no escriban nada'”, afirmó Memorial en un comunicado difundido por Telegram.

Una fotografía de Milashina, cuyo periódico fue desposeído de su licencia en Rusia el año pasado, la mostraba sentada en una cama de hospital con la cara cubierta de tinte verde, la cabeza rapada y vendajes en el brazo izquierdo y la mano derecha, en un contexto de informaciones según las que varios de sus dedos habían sido rotos.

No hubo comentarios inmediatos sobre el incidente por parte de las autoridades de Chechenia, región meridional de mayoría musulmana gobernada por Ramzan Kadirov, estrecho aliado del presidente Vladimir Putin, que ascendió al poder tras dos sangrientas guerras que siguieron a la desintegración soviética de 1991.

Fuente: Reuters