Vallejos le contestó a Saadi: «El cambio es irreversible, aunque a muchos les incomode»

jueves, 3 de abril de 2025

“Se mimetizan mucho con funcionarios, candidatos nacionales, y repiten consignas que quizás no funcionan en nuestra provincia o en nuestra ciudad”. Así definió el intendente de la ciudad, Gustavo Saadi, al trabajo de la oposición local. La declaración ocurrió tras el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas.

Lógicamente y como era de esperarse, la respuesta por parte de la oposición no tardó demasiado en llegar. En este caso fue la diputada por La Libertad Avanza, Verónica Vallejos, quien se hizo eco de los dichos del jefe municipal y salió a responderle.

A través de su perfil de Facebook, la legisladora dijo: «Al Señor Intendente de la ciudad capital de Catamarca le respondo con claridad: no se equivoque. No alinearnos con su forma de hacer política no significa no interesarnos por la provincia«.

La legisladora hizo énfasis en las elecciones ganadas por Milei, donde en Catamarca también logró imponerse sobre Sergio Massa (UP) en aquel recordado balotaje. «Entendemos que el 56% del pueblo, incluyendo Catamarca, votó por un cambio real, y nosotros estamos comprometidos con ese rumbo para la Nación, la provincia y los municipios», escribió.

Lo verdaderamente lamentable es ver a diario cómo miles de personas son esclavas de un sistema clientelista, donde el miedo a perder su trabajo les impide expresarse libremente. Un sistema que solo sobrevive a costa de someter a los ciudadanos a la dependencia estatal.

Por último, la legisladora mencionó: «El cambio es irreversible, aunque a muchos les incomode. Se acabó la política del apriete y la manipulación. La gente ya despertó«.