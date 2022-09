Vidal en Catamarca: “Es la provincia con la tasa de suicidios más alta del país y tenemos un serio problema de salud mental”

La diputada nacional y referente de Juntos por el Cambio destacó que son “varios los temas” que la traen a Catamarca. “Vengo a recorrer la provincia y a escuchar a productores, vecinos y especialistas”, enfatizó.

20 de septiembre de 2022

María Eugenia Vidal arribó esta mañana a Catamarca donde prevé recorrer la capital, Fiambalá y Tinogasta, acompañada de los referentes locales del PRO y la coalición opositora.

Según subrayó en un tramo de la conferencia de prensa, viene a Catamarca también “a ayudar y fortalecer los equipos de Juntos por el Cambio”. Dijo que desde Jujuy a Santa Cruz, la preocupación de los argentinos es la inflación y no hay “guerra ni pandemia” que sirva de excusa para explicar la grave situación económica que atraviesa el país.

María Eugenia Vidal en Catamarca, acompañada por referentes locales de Juntos por el Cambio

“El motivo por el que estoy con ustedes recorriendo esta provincia es para hacer bien mi trabajo. Los diputados nacionales representamos a todos los argentinos y yo estoy convencida que no se puede representar lo que no se siente, lo no se escucha, no se conoce de cerca”.

Vidal subrayó que su intención no es hacer “una visita de médico”, sino que se quedará unos días en Catamarca recorriendo también el interior. “Voy a estar en Fiambalá y en Tinogasta. Vengo a escuchar a productores, a escuchar a vecinos, a escuchar especialistas en salud mental. Ese es un tema que yo trabajo mucho en el Congreso y que me trae acá”.

“Esta es la provincia con la tasa de suicidios joven más alta del país y tenemos un serio problema de salud mental post pandemia. En Catamarca solamente siete de cada 100 chicos que empiezan el primario lo terminan en tiempo y forma en el secundario. Y este es un problema que recorre toda la Argentina”, destacó.

“El problema de la Argentina no es Macri”

En otro tramo de la conferencia, Vidal cuestionó que se siga recurriendo a las mismas causas para justificar la crítica situación económica que vive el país.

“El problema no es Macri, no es la guerra, no es la pandemia. Otros países que sufrieron la guerra y la pandemia en la región van a cerrar este año con 10% de inflación promedio y nosotros con 100%. Algo estamos haciendo mal y no alcanza con los planes. Necesitamos reformas estructurales. Y en la Argentina hace 11 años que no se genera trabajo porque seguimos defendiendo las leyes laborales. ¿A quién estamos defendiendo?“, concluyó.