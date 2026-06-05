Catamarca aprobó la primera ley de astroturismo del país y apuesta a convertir sus cielos en un atractivo internacional

La iniciativa ya cuenta con sanción definitiva y busca impulsar nuevas actividades turísticas, generar empleo en comunidades rurales y proteger los cielos libres de contaminación lumínica. La autora del proyecto destacó que la provincia reúne condiciones únicas para desarrollar esta propuesta

5/6/2026

Catamarca dio un paso inédito en materia turística con la aprobación definitiva de la ley de fomento del astroturismo, una herramienta que apunta a potenciar la observación de los cielos como atractivo turístico, promover nuevas fuentes de trabajo y fortalecer el desarrollo de localidades del interior provincial.

La diputada Natalia Ponferrada celebró la sanción de la norma y destacó que la provincia se convierte en pionera en el país. En diálogo con Mensajes en la Radio, recordó que el proyecto ya había obtenido media sanción en Diputados durante 2025 y ahora quedó convertido en ley tras su aprobación en el Senado.

“Catamarca tiene la ley para fomentar el astroturismo”, remarcó la legisladora, quien explicó que la iniciativa busca “desarrollar el turismo en las comunidades rurales”, además de “preservar los cielos limpios, evitando la contaminación lumínica” y generar oportunidades laborales vinculadas a la actividad turística.

Ponferrada subrayó que “esta es la primera provincia que tiene una ley de astroturismo”, diferenciándose incluso de otros destinos que ya trabajan sobre la temática. En ese sentido, recordó que San Juan fue declarada capital nacional del astroturismo y que los Esteros del Iberá cuentan con certificaciones internacionales por la calidad de sus cielos.

La diputada sostuvo que Catamarca reúne condiciones excepcionales para desarrollar este segmento. “Tenemos unos cielos realmente hermosos que son admirados y visitados por científicos que se dedican a esto, a la astronomía, pero también por los turistas”, afirmó.

Entre los puntos destacados, mencionó la existencia de guías especializados, observatorios astronómicos y destinos como Antofagasta de la Sierra, donde las condiciones permiten observar el cielo incluso sin instrumentos de gran complejidad.

Además, consideró que la nueva legislación abre la puerta a propuestas que integren turismo, ciencia y gastronomía. “Las posibilidades son muchas”, señaló, y agregó que la actividad permitirá “desarrollar aquellas localidades pequeñas como una actividad turística que genere empleo”.

Finalmente, expresó su expectativa sobre la implementación de la norma y aseguró: “Tenemos todas las condiciones en Catamarca para desarrollar esta actividad”.