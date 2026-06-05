Construyen nueva línea de media tensión entre Casa de Piedra y Telaritos

La Secretaría de Energía ejecuta una obra de 18.300 metros que mejorará el servicio en tres localidades. Ya se instalaron 35 postes de madera y se realizaron 42 excavaciones para la colocación de estructuras

5/6/2026 · 11:27 hs

Con el objetivo mejorar de forma definitiva el servicio de energía eléctrica para los vecinos de las localidades de Balde de la Punta, Telaritos y Casa de Piedra, personal de la secretaria de Energía dependiente del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, se encuentran trabajando en la construcción de la nueva Línea de Media Tensión (LMT) 13,2 KV, que unirá Casa de Piedra con Telaritos.

La obra cuenta con una extensión total aproximadamente de 18.300 metros de línea y se montará sobre columnas de hormigón armado y madera, dispuestas sobre el margen oeste de la Ruta Nacional 60.

Los trabajos comenzaron con tareas de limpieza, desmonte y nivelación de unos 3.000 metros de terreno. Actualmente, mientras las maquinarias continúan con la apertura de caminos, técnicos y topógrafos realizan el relevamiento y marcación de los puntos donde se efectuarán las excavaciones para la instalación de los postes y sus estructuras complementarias, que luego son colocados mediante camiones grúa.

En esta etapa ya se instalaron 35 postes de madera equipados con crucetas y aisladores. Además, se construyeron dos bases de hormigón destinadas a soportar columnas de hormigón armado y se realizaron 42 excavaciones para la colocación de nuevos postes de madera.