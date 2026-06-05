La autopsia confirmó la causa del fallecimiento del niño en el Loteo Más Saadi

Bautista Cobacho Salcedo, de un año y tres meses, falleció tras atravesar una mampara de vidrio en su casa del loteo Más Saadi. El fragmento de vidrio le produjo un corte en el cuello que derivó en la hemorragia masiva

5/6/2026 · 11:04 hs

La autopsia practicada esta mañana confirmó que Bautista Cobacho Salcedo, el bebé de un año y tres meses que murió tras sufrir un trágico accidente doméstico en Valle Viejo, falleció a causa de un shock hipovolémico, consecuencia del corte en la yugular provocado por uno de los fragmentos de vidrio.

El lamentable episodio ocurrió anoche en el loteo Más Saadi, ubicado sobre la costanera de Valle Viejo. De acuerdo con la información a la que pudo acceder la Radio, el pequeño se encontraba jugando en el interior de su vivienda cuando habría tropezado y caído contra una mampara de doble vidrio. El impacto provocó que atravesara la estructura y que un fragmento de vidrio le ocasionara un profundo corte en la zona del cuello.

En medio de la desesperación, su padre lo tomó en brazos y salió en busca de ayuda. Un vecino que se movilizaba en motocicleta lo trasladó hasta la comisaría más cercana bajo la intensa lluvia que caía en ese momento. Allí se hizo presente una ambulancia para asistir al niño.

Sin embargo, al momento de ser examinado por el personal de salud, el menor ya no presentaba signos vitales.