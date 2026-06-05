Educación interviene tras la difusión de un video de una alumna manipulando un arma

El episodio se viralizó luego de que una madre denunciara a través del Reporte Ciudadano. Las autoridades aclararon que se trata de un arma de gas comprimido y trabajan en medidas de contención

5/6/2026

La difusión de un video en el que aparece una estudiante del Colegio Privado manipulando un arma dentro de un aula generó preocupación entre padres y miembros de la comunidad educativa, lo que motivó la intervención del Ministerio de Educación y Trabajo.

El caso tomó estado público luego de que una madre de un alumno enviara las imágenes al Reporte Ciudadano junto con un mensaje en el que manifestó su inquietud por la situación.

«Me comunico con ustedes como madre de un alumno del Colegio Enrique Hood para expresar mi profunda preocupación por una situación que considero muy grave. En el día de hoy me llegó un video de alumnos ‘en broma’ mostrando y posando con un arma de fuego en el ámbito escolar. Más allá de las circunstancias particulares del hecho, creo que se trata de una situación que pone en riesgo la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes y de la institución entera», expresó la mujer.

Asimismo, remarcó la necesidad de que el episodio sirva para generar conciencia y que se adopten medidas preventivas. «Me parece importante concientizar sobre esto y que las autoridades hagan algo al respecto», agregó.

Tras la viralización del video, el Ministerio de Educación y Trabajo emitió un comunicado en el que informó que se encuentra interviniendo en el hecho junto a las autoridades del establecimiento.

Desde la cartera educativa aclararon que el elemento observado en las imágenes corresponde a un arma de gas comprimido y señalaron que se trabaja de manera articulada con el equipo directivo de la institución para abordar el hecho y “garantizar el acompañamiento correspondiente a la comunidad educativa para esta situación compleja”.

En este marco, se encuentran reunidos los directivos del establecimiento junto al subsecretario de Coordinación Institucional, César Garetto; el director de Gestión Privada, Pablo Figueroa; la directora de Mediación Escolar, Gabriela Vargas; y supervisores del Nivel Secundario.

Según indicaron, el objetivo es “evaluar las medidas institucionales pertinentes y fortalecer los dispositivos de contención y prevención”.