Mendoza destacó la reforma para agilizar causas federales en Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero

El Senado dio media sanción a un proyecto que divide en dos salas la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. La iniciativa busca acelerar la resolución de expedientes vinculados a narcotráfico, trata de personas, delitos aduaneros y causas electorales

5/6/2026

Con una votación unánime, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto que propone dividir en dos salas la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, una medida que impactará directamente en la administración de justicia de Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero.

La senadora tucumana Sandra Mendoza, impulsora de la iniciativa junto al senador catamarqueño Guillermo Andrada, explicó que la modificación apunta a resolver las demoras que se generan en uno de los fueros federales más importantes del norte argentino.

Durante una entrevista en Mensajes en la Radio, Mendoza destacó que el proyecto busca dar respuesta a una estructura que permanece prácticamente sin cambios desde hace más de tres décadas. «Desde el año 1990 se incorporó con cinco miembros», recordó.

La legisladora explicó que actualmente el tribunal debe reunir tres votos coincidentes para dictar una resolución, una dinámica que, según indicó, termina generando demoras en expedientes sensibles. «El problema se tornaba en un cuello de botella porque el fuero tenía que conseguir tres voluntades en el mismo sentido para resolver una causa», sostuvo.

La propuesta establece la creación de dos salas integradas por dos jueces cada una, mientras que un vocal común intervendrá en caso de empate. «Eso le viene a dar más celeridad a la Justicia», afirmó Mendoza, quien remarcó que el objetivo es que los ciudadanos tengan «más accesibilidad y también pronta respuesta».

La Cámara Federal de Tucumán concentra causas vinculadas al narcotráfico, trata de personas, delitos aduaneros, cuestiones electorales y asuntos previsionales, entre otros temas. Según un relevamiento citado por la senadora, entre 2007 y 2025 ingresaron más de 1.500 causas por año, y más de la mitad corresponden al fuero penal.

Otro de los puntos que resaltó la legisladora es que la reforma no demandará recursos adicionales. «Esta división no tiene ningún costo», aseguró. También aclaró que, por ahora, el funcionamiento seguirá con los cinco vocales actuales y que la eventual creación de un sexto cargo dependerá de la existencia de presupuesto.

Tras obtener media sanción en la Cámara alta, el proyecto será enviado a Diputados. Mendoza señaló que ya mantuvieron conversaciones con legisladores nacionales para acelerar su tratamiento y convertir la iniciativa en ley.