El Senado bloqueó el voto remoto de Fernández Sagasti, embarazada, y del radical Fama

El cuerpo rechazó este jueves habilitar la participación virtual de la senadora mendocina de Unión por la Patria y del radical Flavio Fama durante el debate del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

6/8/2026

El Senado de la Nación rechazó este jueves habilitar el voto remoto de dos legisladores para la sesión en la que se debatió el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La decisión dejó afuera a la senadora Anabel Fernández Sagasti, de Unión por la Patria, y al radical Flavio Fama, ambos con impedimentos de salud para trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires.

Fernández Sagasti había solicitado participar de manera virtual porque atraviesa la semana 32 de embarazo. Por indicación médica, la legisladora mendocina tiene prohibido realizar viajes de larga distancia desde Mendoza hacia la Capital Federal, lo que la dejó imposibilitada de asistir en forma presencial a la sesión.

El caso de Flavio Fama, senador de la Unión Cívica Radical, también quedó excluido por la misma resolución del cuerpo. El legislador se encuentra en período de recuperación tras una cirugía, situación que también le impide trasladarse para participar de manera presencial del debate.

El pedido de Fernández Sagasti había contado inicialmente con el aval de la vicepresidenta Victoria Villarruel, titular del Senado, quien había autorizado previamente la modalidad virtual. Sin embargo, la habilitación definitiva dependía de la aprobación del cuerpo legislativo, que finalmente la rechazó.

La negativa genera un impacto directo en la correlación de fuerzas dentro de la Cámara alta para el tratamiento de la iniciativa, ya que tanto Fernández Sagasti como Fama quedaron imposibilitados de emitir su voto en una sesión de alto voltaje político.