Identificaron al camionero que murió tras el vuelco en la Cuesta El Totoral

El hombre de 49 años, oriundo de Tucumán, murió tras el siniestro ocurrido ayer en la Cuesta El Totoral, cuando el camión que conducía cayó a un barranco.

martes, 19 de mayo de 2026

Esta mañana, efectivos de la Comisaría Departamental La Merced confirmaron que el conductor fallecido en el siniestro vial ocurrido en la tarde de ayer fue identificado como Oscar Humberto Bargas, de 49 años, oriundo de la provincia de Tucumán.

El fatídico hecho se registró cuando, por causas que se investigan, el hombre circulaba a bordo de un camión que transportaba perfiles de hierro y, en un tramo de la Ruta Nacional N° 38, a la altura del kilómetro 643, en la Cuesta El Totoral, departamento Paclín, el vehículo volcó en un barranco de aproximadamente siete metros de profundidad.

A raíz del siniestro, el conductor quedó atrapado en el interior del rodado, por lo que debieron intervenir efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia y Bomberos Voluntarios de Valle Viejo, quienes realizaron las tareas de rescate para la extracción del cuerpo.

En el lugar, personal médico constató el deceso del hombre. Posteriormente, efectivos y peritos de la Dirección General de Criminalística labraron las actuaciones correspondientes, bajo directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

En tanto, el informe de la autopsia realizada en la mañana de hoy determinó que la muerte se produjo como consecuencia de un shock hipovolémico por traumatismos.