Rubén Dusso recibió al embajador de Turquía para abrir lazos comerciales y educativos

Ömür Budak visitó Catamarca por primera vez en el marco de los 100 años de amistad entre ambos países, destacando el potencial de la minería y becas completas de estudio.

martes, 19 de mayo de 2026

El vicegobernador de la provincia, Rubén Dusso —actualmente a cargo de la Gobernación—, encabezó un histórico encuentro bilateral al recibir en la Casa de Gobierno al embajador de Turquía en Argentina, Ömür Budak. La visita institucional cobra una relevancia singular ya que, si bien este año se conmemora el centenario de las relaciones de amistad entre ambas naciones, se trata de la primera vez en la historia que un embajador turco arriba oficialmente a Catamarca con el propósito de entablar acuerdos de cooperación estratégica.

Durante la reunión, Dusso ponderó el notable crecimiento económico de Turquía, país que logró triplicar su Producto Bruto Interno (PBI) en los últimos 15 años mediante una sólida política de sustitución de importaciones y el fortalecimiento de su industria nacional, que hoy lidera sectores de vanguardia como la producción de drones, embarcaciones y energía geotérmica. El vicegobernador señaló que el modelo turco sirve de espejo para Catamarca, especialmente en el desarrollo de energías limpias en la Puna y el sector minero, recordando que empresas turcas han demostrado un marcado interés por el cobre de la región tras adquirir recientemente yacimientos en Sudamérica.

Por su parte, el embajador Ömür Budak se mostró sumamente complacido por la calidez de la recepción y calificó las mesas de trabajo como altamente productivas. El diplomático definió a Turquía como un puente natural y estratégico para los productos catamarqueños gracias a su mercado interno de 85 millones de habitantes, su flujo de 60 millones de turistas anuales y una conectividad aérea clave que permite enlazar con 67 países en pocas horas de vuelo. Asimismo, consultado sobre los proyectos de infraestructura locales, Budak respaldó la trascendencia del Corredor Bioceánico y el Paso de San Francisco, afirmando que el crecimiento económico global depende de manera directa de la conectividad.

Uno de los ejes más destacados de la agenda bilateral fue el ámbito educativo. El embajador lamentó que, de los 150.000 becarios internacionales que tiene su país a través del programa global «Türkiye Scholarships», actualmente solo tres sean ciudadanos argentinos. En este marco, invitó formalmente a los estudiantes, técnicos en minería e investigadores catamarqueños a inscribirse en estas becas de cobertura total —que incluyen pasajes aéreos, alojamiento, soporte financiero y carreras dictadas en inglés o turco— en disciplinas de punta como turismo, física, química y minería. Antes de continuar su agenda hacia Tucumán, el representante extranjero confesó risueño su fascinación por la gastronomía local tras cenar empanadas catamarqueñas en la recepción oficial.