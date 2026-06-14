Impulso al turismo puneño: Antofagasta de la Sierra tendrá un punto de información en la Casa de la Puna de la Capital

Los municipios de la Capital y Antofagasta firmaron un convenio junto a la UNCA para promover los atractivos del departamento minero y crear una usina textil.

11/6/2026

Las municipalidades de San Fernando del Valle de Catamarca y de Antofagasta de la Sierra, en articulación con la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), celebraron la firma de un trascendental acta acuerdo de cooperación turística, productiva y académica. El acto protocolar tuvo lugar en las oficinas del Nodo Tecnológico de la Capital y contó con la presencia del intendente capitalino, Gustavo Saadi; su par de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma; el rector de la UNCA, Oscar Arellano; y el director de Turismo de la Capital, Gustavo Yurkina.

A través de esta iniciativa conjunta, se establecerá un punto fijo de información turística y exposición de Antofagasta de la Sierra dentro de las instalaciones de la Casa de la Puna, ubicada en la intersección de Avenida Recalde y Padre D’Agostino. El espacio funcionará como una antesala virtual y presencial para que los visitantes que arriban a la Capital conozcan la oferta hotelera, las alternativas de alojamiento —que actualmente suman unas 900 plazas entre la Villa de Antofagasta y El Peñón— y los circuitos emblemáticos del departamento, tales como el Campo de Piedra Pómez, el Volcán Galán, el Salar de Hombre Muerto, el Balcón de Antofagasta y los nuevos recorridos del Cañón y Campo Piedra Toba.

En diálogo con El Esquiú Play, el intendente Mario Cusipuma expresó su satisfacción por este avance que responde a una demanda del sector privado puneño: «Esto nos va a permitir potenciar más el turismo de Antofagasta y trabajar en el esquema público-privado. Nuestros artesanos y productores van a poder venir a mostrar y exponer lo que saben hacer». Asimismo, la máxima autoridad de Antofagasta adelantó que el municipio avanza firmemente en el control ambiental y la regulación vial de sus frágiles atractivos naturales, proyectando la adquisición de dos unidades móviles para fiscalizar que los operadores externos respeten las normativas locales y evitar la depredación de los paisajes.

Por su parte, el director de Turismo de la Capital, Gustavo Yurkina, precisó que el convenio también contempla el plano productivo mediante la creación de una «usina de artesanía textil» en la Casa de la Puna con el respaldo académico de la UNCA, orientada a la capacitación, formación y comercialización de productos, priorizando a las tejedoras e hilanderas de la región puneña. El funcionario aprovechó la oportunidad para invitar a la comunidad a la primera edición del renovado formato de la Feria «Manos Catamarqueñas», que se desarrollará este sábado y domingo de 12 a 18 horas en el mencionado predio de Avenida Recalde, y que contará con la participación especial de artesanas oriundas de Antofagasta de la Sierra como antesala de lo que será su presentación en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.