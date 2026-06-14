Tensión global: Donald Trump amenazó con un ataque masivo a Irán para «esta noche»

El mandatario estadounidense anunció una ofensiva inminente «con mucha fuerza» y adelantó que planea tomar el control total de la infraestructura petrolera de ese país.

11/6/2026

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, generó una fuerte conmoción internacional al asegurar a través de sus redes sociales que su país atacará a Irán «esta noche». Según una publicación realizada por el propio mandatario en su cuenta oficial de Truth Social, la ofensiva militar se ejecutará «con mucha fuerza» y apuntará directamente contra los remanentes de los sistemas de defensa y ataque de la nación islámica.

«Estados Unidos atacará a Irán ¡cuya Armada, Fuerza Aérea, radar, defensa antiaérea y demás sistemas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desaparecido, con mucha fuerza esta noche!», afirmó textualmente el jefe de la Casa Blanca. En su mensaje, el mandatario aseveró que las tropas estadounidenses tienen como objetivo tomar «en un futuro no muy lejano» puntos estratégicos clave de la infraestructura del país persa.

La principal amenaza del mandatario norteamericano se centró sobre la estratégica isla de Kharg, un enclave geográfico fundamental para la economía de Teherán ubicado en el Golfo Pérsico. Con un tamaño equivalente al 30% de la isla de Manhattan, Kharg es considerada por las fuentes de inteligencia estadounidenses como el «centro neurálgico» del suministro de crudo iraní, debido a que está rodeada de aguas profundas que permiten operar a los buques petroleros de mayor porte del planeta y gestiona aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo de ese país.

En el mismo comunicado, Trump explicitó cuáles son los objetivos económicos detrás de la eventual escalada militar. «Asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, tal como lo hemos hecho con Venezuela, lo cual está resultando sumamente beneficioso tanto para Venezuela como para Estados Unidos» , enfatizó el presidente, trazando un paralelismo con las políticas aplicadas sobre la nación sudamericana y abriendo un escenario de máxima incertidumbre global.