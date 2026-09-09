La Policía aprehendió a un joven y recuperó una consola de videojuegos robada en la Capital

El procedimiento se llevó a cabo en el sector sur de la ciudad tras un operativo de la Comisaría Novena; el sujeto de 21 años quedó a disposición de la Justicia.

8/9/2026

Efectivos de la Comisaría Novena concretaron la aprehensión de un joven de 21 años, de apellido Fahuer, durante un procedimiento realizado en la calle Elsa del Pino, entre José Brizuela y Daniel Elizalde, en la zona sur de la Capital.

En el lugar, el personal policial logró el secuestro de una consola PlayStation 4 con sus correspondientes cables de alimentación y un joystick, elementos que habían sido denunciados como sustraídos en un hecho ilícito perpetrado en perjuicio de un hombre.

Tanto el aprehendido como los elementos recuperados fueron trasladados a la sede policial, quedando el sujeto alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se impartieron las medidas procesales a seguir.