Detuvieron a un hombre acusado de agredir físicamente a su pareja en el barrio Parque Norte

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del GIR-Norte tras un llamado al SAE-911; la víctima presentó la denuncia correspondientemente.

8/9/2026

Un hombre de 42 años fue aprehendido en la manzana “X” del barrio Parque Norte tras ser acusado de agredir físicamente a su pareja, una joven de 21 años, utilizando un elemento contundente. El operativo fue ejecutado por personal del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Norte) en respuesta a un requerimiento del SAE-911.

Durante la intervención, los efectivos policiales procedieron al secuestro del elemento presuntamente empleado en la agresión. El sujeto fue trasladado y alojado en la Comisaría Séptima, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.

Por su parte, la víctima fue orientada para radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 7.

Canal de asistencia: Se recuerda a la comunidad que la línea 144 y el 911 están disponibles las 24 horas, los 365 días del año, para brindar atención, contención y asesoramiento gratuito y anónimo ante situaciones de violencia familiar y de género.