Santilli se reunirá con gobernadores del Norte Grande para avanzar en los subsidios a la energía

El jefe de Gabinete recibirá este martes en la Casa Rosada a los mandatarios del Norte Grande para avanzar en la iniciativa que busca subsidiar el consumo eléctrico en provincias con temperaturas extremas durante el verano. El encuentro también estará atravesado por las negociaciones legislativas y el escenario electoral de 2027

16/8/2026

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, convocó para este martes a los gobernadores del Norte Grande a una reunión en la Casa Rosada para avanzar en las negociaciones por el proyecto de zonas cálidas, una iniciativa que busca establecer subsidios para el consumo de energía eléctrica en las provincias que registran temperaturas extremas durante el verano.

El encuentro, cuyo horario todavía no fue confirmado, contará también con la participación de la secretaria de Energía, María Tettamanti, quien tendrá a su cargo el abordaje de los aspectos técnicos de la propuesta.

Por parte de las provincias, fueron convocados los gobernadores Hugo Passalacqua, de Misiones; Gustavo Sáenz, de Salta; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Elías Suárez, de Santiago del Estero; Ricardo Quintela, de La Rioja; y Gildo Insfrán, de Formosa.

Santilli ya había mantenido un encuentro con los mandatarios la semana pasada en Posadas, Misiones. En aquella cumbre se abordó, entre otros temas, la denominada Estrategia Federal Energética, con especial atención a las nuevas rutas y tarifas de transporte del sistema de gas y a la propuesta para modificar los subsidios energéticos.

Para el Gobierno nacional, el proyecto de zonas cálidas también representa una herramienta de negociación en el Senado, donde busca avanzar con una modificación del régimen de Zona Fría.

La iniciativa oficial apunta a reducir las zonas que actualmente reciben subsidios en las tarifas de gas durante los meses de invierno. En ese marco, la propuesta para beneficiar a las provincias con temperaturas elevadas durante el verano forma parte de las conversaciones con los gobernadores.

El objetivo de la Casa Rosada es conseguir respaldo de los mandatarios provinciales para avanzar con sus proyectos en el Congreso, aunque las negociaciones también tienen una dimensión política vinculada al escenario electoral de 2027.

Además de la discusión energética y legislativa, los encuentros con los gobernadores sirven como espacio para explorar posibles acuerdos políticos de cara a las elecciones de 2027.

En el Gobierno no descartan alcanzar entendimientos con algunos mandatarios considerados dialoguistas para fortalecer el respaldo a la gestión de Javier Milei y eventualmente avanzar en acuerdos electorales.

Las conversaciones, de todos modos, todavía se encuentran en una etapa preliminar.

En esa línea, Santilli tiene previsto recibir el miércoles al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. El encuentro tendrá como eje el respaldo legislativo a las iniciativas del Ejecutivo y también permitirá comenzar a analizar posibles acuerdos de cara a la competencia electoral del próximo año.