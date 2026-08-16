Milei y Jorge Macri compartirán el homenaje a San Martín en medio del acercamiento entre el PRO y LLA

El Presidente encabezará este lunes el acto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín en Retiro y brindará un discurso por cadena nacional. El encuentro tendrá lugar mientras avanzan las conversaciones entre La Libertad Avanza y el PRO para alcanzar acuerdos legislativos y electorales

16/8/2026

El presidente Javier Milei volverá este lunes a la agenda pública para encabezar el acto oficial por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, en un evento que tendrá como escenario el Monumento al Libertador de la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro.

La ceremonia comenzará a las 15 y contará con la presencia de integrantes del Gabinete nacional. Milei brindará un discurso que será transmitido por cadena nacional y compartirá el acto con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en un contexto marcado por el acercamiento político entre el PRO y La Libertad Avanza.

Tres horas antes, Jorge Macri encabezará el acto protocolar organizado por la Ciudad de Buenos Aires. Las actividades comenzarán a las 10 con un show del grupo folclórico Los Tordos. A las 10.40 está prevista la presentación del cantante Nahuel Pennisi, acompañado por el Ballet del Instituto de Arte Folklórico y el Ballet de Romance de Zamba.

A las 12 se realizará el acto protocolar, que tendrá como principal orador al jefe de Gobierno porteño.

La fecha patria será utilizada por Milei para retomar sus apariciones públicas después de más de una semana con una agenda reservada en la Quinta de Olivos.

Su última actividad pública había sido el viaje a Colombia para participar de la asunción de Abelardo de la Espriella. Durante los últimos días, el protagonismo político del Gobierno estuvo concentrado principalmente en la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y en la mesa política oficialista.

La actividad interna estuvo atravesada por la necesidad de reordenar la estrategia legislativa luego del revés sufrido en el Senado con el proyecto de Propiedad Privada y por el objetivo de recomponer los vínculos con los espacios aliados.

En este escenario, la presencia de Jorge Macri adquiere especial relevancia debido a las negociaciones que mantienen el PRO y La Libertad Avanza para avanzar en acuerdos que permitan al oficialismo garantizar respaldo a sus iniciativas en el Congreso y, al mismo tiempo, comenzar a delinear el escenario electoral.

El diálogo entre ambos espacios tuvo un nuevo impulso la semana pasada, luego de una conversación telefónica entre Karina Milei y Mauricio Macri. A partir de ese contacto, la secretaria General de la Presidencia instruyó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para convocar a una mesa de negociación política con representantes del PRO.

En el encuentro participaron, por parte del Gobierno, Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y Eduardo “Lule” Menem. El PRO estuvo representado por Cristian Ritondo y Fernando de Andreis.

Desde ambos sectores calificaron la reunión como un primer paso para reconstruir la confianza y acordar los principales temas legislativos. Las conversaciones, que se prevé que continúen con reuniones quincenales, también apuntan a explorar un eventual acuerdo electoral en los distritos gobernados por el PRO, incluida la Ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, desde el espacio de Mauricio Macri reconocieron que existe una mayor predisposición para alcanzar un entendimiento en territorio porteño.

Jorge Macri, por su parte, ya manifestó su intención de buscar la reelección como jefe de Gobierno y su voluntad de alcanzar un acuerdo con La Libertad Avanza. Sin embargo, desde su entorno remarcan que todavía resta definir cómo avanzarán las negociaciones.

El encuentro entre Milei y Jorge Macri durante el homenaje a San Martín se producirá, así, mientras ambos espacios intentan acercar posiciones y construir una estrategia común de cara al próximo escenario electoral.