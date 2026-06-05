Un catamarqueño de 12 años fue premiado en el World Tejo Tour: conocé los ganadores

El Polideportivo 250 Viviendas fue escenario de una nueva fecha del World Tejo Tour. Con participación de jugadores de distintos puntos del país y del exterior, la competencia coronó a Beatriz Correa y Omar Gutiérrez como los grandes ganadores

2/6/2026

Catamarca volvió a ubicarse en el centro de la escena del tejo internacional con la disputa de la novena edición del Abierto de Catamarca Capital, correspondiente al circuito World Tejo Tour (TWT), que reunió durante el fin de semana a cerca de 150 competidores.

La competencia se desarrolló en el Polideportivo 250 Viviendas, donde el sábado se disputó la fase de grupos y el domingo se llevaron adelante los playoffs y las finales que definieron a los campeones de esta nueva cita internacional.

En la rama femenina, la bonaerense Beatriz Correa se quedó con el título tras una destacada actuación a lo largo del certamen. La finalista fue Estela Largayoli, representante de La Pampa.

Por su parte, en la modalidad masculina, el campeón fue el tucumano Omar Gutiérrez, mientras que el subcampeonato quedó en manos de Rubén Barrancas Suárez, de Entre Ríos.

Los premiados

Modalidad Femenina

Beatriz Correa (Buenos Aires)

Estela Largayoli (La Pampa)

Modalidad Masculina

Omar Gutiérrez (Tucumán)

Rubén Barrancas Suárez (Entre Ríos)

Reconocimientos especiales

Además de las premiaciones deportivas, la organización distinguió a participantes destacados del circuito:

Julio Argentino Cancino (Catamarca), reconocido como el único jugador presente en las nueve ediciones del World Tejo Tour.

Mateo Vilte (Catamarca), de apenas 12 años, recibió la distinción al jugador más novato del certamen.