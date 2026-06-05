Brizuela defendió eliminar las PASO y cruzó al radicalismo: “Tiene un discurso idéntico al del peronismo”

El diputado nacional Adrián Brizuela respaldó la eliminación de las PASO, cuestionó con dureza a sectores del radicalismo catamarqueño y aseguró que el Gobierno buscará mantener una intensa actividad legislativa durante junio para avanzar con reformas económicas y políticas

2/6/2026 · 20:45 hs

El diputado nacional Adrián Brizuela sostuvo que el Congreso atraviesa una etapa de intensa actividad parlamentaria y anticipó que el oficialismo buscará avanzar con reformas clave antes del receso invernal. Entre ellas, destacó la reforma política, el denominado “súper RIGI” y la reglamentación de aspectos centrales de la reforma laboral.

En diálogo con Mensajes en la Radio, el legislador aseguró que el hecho de que “el Congreso siga activo durante el Mundial” responde a una decisión política del presidente Javier Milei para acelerar el tratamiento de proyectos estratégicos.

Sobre la discusión de la reforma política, Brizuela se manifestó a favor de eliminar las PASO y rechazó la postura de sectores de la UCR. “Las PASO no han cumplido la función para la cual fueron diseñadas”, afirmó. También consideró que “las internas de los partidos deben solucionarse puertas adentro de los partidos”.

El diputado apuntó especialmente contra dirigentes radicales que cuestionan las políticas económicas nacionales. “Me llama la atención esto porque no encuentro grandes diferencias del discurso populista, que parece más del Caño que del radicalismo”, sostuvo. Luego fue más allá y afirmó que algunos referentes partidarios, como su presidente Luis Fadel, mantienen “un discurso idéntico al del peronismo”.

Brizuela defendió la situación económica del país y citó indicadores positivos. “La Argentina está 11% arriba de lo que recibimos en 2023”, señaló. También remarcó que “la recaudación después de nueve meses de caída ha aumentado un 1,7%” y destacó la baja de la inflación, la reducción de la pobreza y el crecimiento de las exportaciones.

Consultado sobre el escenario político en Catamarca, evitó hablar de candidaturas para 2027, aunque consideró que el fortalecimiento de la economía nacional podría influir en las decisiones electorales de los gobernadores. “Es muy temprano para hablar de quiénes van a ser los candidatos a gobernador”, indicó.

Durante la entrevista también se refirió al debate generado tras el femicidio de Agostina Córdoba. Allí cuestionó el uso político del caso y afirmó: “No deberíamos aprovecharnos políticamente de esto”. Además, sostuvo que “debemos interpelarnos sobre qué nos está pasando como sociedad” y vinculó la problemática con factores sociales, familiares y el avance del narcotráfico.