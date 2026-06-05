ARCA podrá restringir cobros con tarjetas y medios digitales a contribuyentes incluidos en la Base de No Confiables

La medida alcanza a personas y empresas con inconsistencias fiscales graves. Podrían verse afectados los cobros mediante tarjetas, QR, transferencias y billeteras virtuales

2/6/2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podrá restringir el acceso a determinados medios de cobro electrónicos para aquellos contribuyentes que sean incorporados a la denominada Base de Contribuyentes No Confiables, una herramienta utilizada para detectar irregularidades fiscales y operaciones consideradas de riesgo.

La medida se sustenta en la Comunicación “A” 8144 emitida por el Banco Central de la República Argentina, que obliga a entidades financieras y proveedores de servicios de pago a consultar dicha base antes de ofrecer o mantener determinados servicios vinculados a cobros electrónicos.

De acuerdo con la normativa, las personas físicas o jurídicas incluidas en esta categoría podrían sufrir la suspensión o imposibilidad de operar con cobros mediante tarjetas de crédito, débito, prepagas, códigos QR, transferencias y billeteras virtuales hasta regularizar su situación fiscal.

Qué es la Base de Contribuyentes No Confiables

La base administrada por ARCA reúne a contribuyentes que presentan inconsistencias fiscales relevantes, dificultades para validar información tributaria, problemas en la situación administrativa del CUIT o irregularidades que impiden verificar adecuadamente sus operaciones económicas.

El organismo utiliza esta herramienta para fortalecer los controles vinculados a la evasión fiscal, el lavado de dinero y otras actividades económicas sin respaldo documental suficiente.

Qué operaciones pueden verse afectadas

La inclusión en esta base no implica el cierre automático de cuentas bancarias ni la inmovilización de fondos, pero sí puede limitar significativamente la capacidad de realizar cobros a través de medios electrónicos.

En la práctica, comercios, profesionales independientes o empresas podrían quedar impedidos de recibir pagos mediante tarjetas, transferencias o plataformas digitales, afectando el desarrollo normal de sus actividades comerciales.

No se trata de cualquier deuda

Especialistas remarcan que una deuda tributaria menor o un atraso puntual en el pago de impuestos no implica automáticamente ingresar a esta categoría.

La medida apunta específicamente a casos con inconsistencias fiscales más complejas o situaciones que generan dudas sobre la legitimidad de las operaciones declaradas.

Cómo verificar la situación fiscal

Los contribuyentes pueden controlar el estado de su CUIT ingresando a los servicios de ARCA mediante clave fiscal y revisando las notificaciones recibidas en el domicilio fiscal electrónico.

En caso de detectar inconvenientes, se recomienda realizar los trámites correspondientes para regularizar la situación, aportando la documentación requerida por el organismo.

Dependiendo del caso, puede ser necesario gestionar procedimientos relacionados con la reactivación administrativa del CUIT u otros mecanismos de validación fiscal.

Una vez presentada la información solicitada, ARCA evaluará la documentación y comunicará la resolución a través de los canales oficiales habilitados.

Las autoridades también recomiendan evitar enlaces o mensajes recibidos por correo electrónico, redes sociales o aplicaciones de mensajería que prometan desbloqueos inmediatos, y utilizar únicamente los canales oficiales para realizar consultas o gestiones vinculadas a la situación fiscal.