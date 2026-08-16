Un sismo de magnitud 5,2 sacudió la costa de Chiapas y reavivó la alerta en el sur de México

Un temblor de magnitud 5,2 se registró este domingo cerca de Puerto Madero, Chiapas. No hubo víctimas ni daños, pero la zona sigue en alerta por más de 1.690 réplicas desde el terremoto de julio

16/8/2026

Un sismo de magnitud 5,2 sacudió este domingo las inmediaciones de Puerto Madero, en el estado mexicano de Chiapas, volviendo a encender las alarmas en el sur del país. El movimiento se produjo a las 10:52 hora local y fue registrado por los organismos de monitoreo sismológico de la región.

Datos del evento

De acuerdo con el boletín preliminar del Servicio Geológico Colombiano, elaborado sobre la base de información recopilada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el foco del sismo se ubicó a una profundidad de 35 kilómetros. La entidad advirtió que «la información es preliminar y puede presentar modificaciones a medida que avance la revisión del registro sísmico».

Hasta el momento, los organismos de monitoreo no reportaron personas lesionadas ni daños materiales vinculados al evento. Las autoridades mantienen el seguimiento de las localidades próximas al epicentro, situado en la zona fronteriza con Guatemala.

Una jornada con múltiple actividad tectónica

El fenómeno se dio en el marco de una jornada con variada actividad tectónica en distintos puntos del país. Se registraron movimientos también en Coyuca de Benítez, Tonalá, Puerto Escondido y Agua Prieta, lo que evidencia la intensa dinámica geológica que atraviesa el territorio mexicano.

Esta seguidilla de eventos se inscribe en la secuencia iniciada tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 17 de julio de 2026 frente a las costas de Ciudad Hidalgo. Desde entonces, los informes sismológicos contabilizan más de 1.690 réplicas, siendo la de mayor magnitud un temblor de 6,5, lo que mantiene a las autoridades en un esquema de monitoreo permanente.