El PJ y otras fuerzas políticas se movilizaron contra la modificación de la Ley de Tierras

La concentración se realizó en la Plaza de la Alameda y reunió a dirigentes, militantes y organizaciones que expresaron su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional

6/8/2026

Militantes del Partido Justicialista (PJ), el Partido Intransigente (PI), Peronismo 26 de Julio, el Frente Patria Diversa y otras organizaciones sociales y políticas realizaron este jueves una concentración en la Plaza de la Alameda para expresar su rechazo al proyecto de modificación de la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno nacional.

Durante la convocatoria, los referentes coincidieron en que la iniciativa pone en riesgo la soberanía sobre el territorio nacional y cuestionaron otros proyectos vinculados al régimen de tierras, los desalojos y la legislación sobre incendios forestales.

Raúl Brizuela, integrante del Movimiento Octubres y de la militancia peronista, sostuvo que la modificación de la Ley de Tierras permitiría avanzar sobre un recurso estratégico del país y advirtió sobre las consecuencias de otros cambios legislativos impulsados por el Ejecutivo nacional.

Representantes del Partido Intransigente también manifestaron su rechazo a la iniciativa y convocaron a la ciudadanía a involucrarse en el debate. «No podemos permitir que se avance sobre nuestros derechos ni sobre nuestras tierras», expresaron durante la actividad.

Por su parte, otros dirigentes presentes señalaron que la discusión excede a una sola norma y plantearon que existen otros proyectos que, a su entender, también afectan a comunidades originarias, barrios populares y recursos naturales. Además, convocaron a la sociedad a mantenerse informada y participar de las movilizaciones.

En el acto también se hizo un llamado a los senadores nacionales para que rechacen la modificación de la Ley de Tierras y otras iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional. Los organizadores sostuvieron que la defensa del territorio y de los recursos naturales «trasciende las banderas partidarias» e invitaron a la ciudadanía a sumarse a futuras convocatorias.