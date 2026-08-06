Una tempestad de polvo cubrió el oeste de Catamarca por los fuertes vientos

El fenómeno fue captado por el satélite GOES-19 y afectó principalmente a Andalgalá y Belén. Las autoridades advirtieron que responde a las intensas ráfagas previstas por el alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional

6/8/2026 ·

Una extensa tempestad de polvo se registró este jueves sobre el oeste de Catamarca como consecuencia de los fuertes vientos asociados al sistema frontal que afecta a gran parte de la provincia.

El fenómeno fue captado por el satélite GOES-19 y alcanzó principalmente a las localidades de Andalgalá y Belén, donde se redujo la visibilidad debido a la gran cantidad de polvo en suspensión.

Desde la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Capital señalaron que estas condiciones se encuentran dentro del escenario previsto por el alerta amarilla por vientos emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y obedecen a la combinación de ráfagas intensas, suelos secos y baja humedad, características habituales de esta época del año.

Según los datos de la Red de Estaciones Meteorológicas Municipal, hasta las 16:55 se registraron las siguientes ráfagas máximas:

Valle Chico: 55,1 km/h.

Parque Adán Quiroga: 43,9 km/h.

SEPAVE Norte: 43,9 km/h.

Pueblo Perdido: 25,6 km/h.

Kilómetro 22, El Tala: 69,8 km/h durante la madrugada por efecto del viento Zonda y 49,7 km/h con viento del sudeste.

Las autoridades informaron que durante las próximas horas se espera una disminución gradual de la intensidad del viento, aunque todavía podrían registrarse algunas ráfagas moderadas.

Además, anticiparon que hacia la noche se producirá un descenso más marcado de la temperatura y que durante la madrugada del viernes el ambiente será fresco a frío.